Çalınan lüks aracı kurtarmak isteyen valeyi öldürdüler - Son Dakika

Çalınan lüks aracı kurtarmak isteyen valeyi öldürdüler

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:00

İstanbul Başakşehir'de bir vale noktasından lüks aracın anahtarını alarak bir aracı çalan hırsızları durdurmaya çalışan vale, şüphelilerin silahından çıkan kurşunla öldürüldü.

İstanbul Başakşehir'de şüpheliler, otoparka gelip vale noktasından bir aracın anahtarını çaldı. Bu sırada durumu fark eden vale Ogün T. şüphelileri durdurmak istedi. Kendilerine engel olmak isteyen vale Ogün T.'ye silahla ateş eden şüpheliler valenin ölümüne neden oldu. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZLARI DURDURMAYA ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Olay dün saat 22.45 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde bulunan otoparkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın olduğu bölgeye araçla gelen bir grup, vale noktasından bir aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada otoparkta çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı durdurmak için caddeye çıktı. Ogün T.'nin aracın önünü kesmeye çalıştığını fark eden şüphelilerden biri otomobilin içinden Ogün T.'ye doğru iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Ogün T. bir süre yürüdükten sonra sendeleyip yere düştü.

Çalınan lüks aracı kurtarmak isteyen vale canından oldu

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otoparkın diğer çalışanları caddenin ortasında yatan Ogün T.'yi görür görmez durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ogün T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Ogün T.'nin arabanın önünü kesmeye çalışması ve vurularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Bahçeşehir, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınan lüks aracı kurtarmak isteyen valeyi öldürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalınan lüks aracı kurtarmak isteyen valeyi öldürdüler - Son Dakika
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