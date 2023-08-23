Başakşehir'de Vale Cinayeti Şüphelileri Arnavutköy'de Yakalandı - Son Dakika

Başakşehir'de Vale Cinayeti Şüphelileri Arnavutköy'de Yakalandı

Son Güncelleme: 23.08.2023 09:06

Başakşehir'de bir vale cinayetiyle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Arnavutköy'de şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak şüpheliler dur ihtarına uymayarak polislerle kovalamaca yaşadı. Kovalamaca sırasında polislerin lastikleri patlatılan otomobili terk eden şüpheliler, bir kamyoneti gasbederek kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR'de vale olarak çalışan 21 yaşındaki Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler, Arnavutköy'de şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında polislerle otomobildekiler arasında çatışma çıktı. Hadımköy'de lastikleri patlayan otomobili bırakıp kaçan şüpheliler bir kamyoneti gasbederek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bahçeşehir'de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında dün 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Arnavutköyde ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı. Hadımköy'de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı. Kamyonetin gasbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Hadımköy, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Vale Cinayeti Şüphelileri Arnavutköy'de Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de Vale Cinayeti Şüphelileri Arnavutköy'de Yakalandı - Son Dakika
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