Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı

22.04.2022 16:59
Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı

BAŞAKŞEHİR'de viraja giren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dönemeyerek takla atarak sürüklendi.

BAŞAKŞEHİR'de viraja giren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dönemeyerek takla atarak sürüklendi. Otomobil içinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Ü.'nün kullandığı 34 PHC 86 plakalı otomobil, viraja girdiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle dönemeyerek takla attı. Otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarındaki yeşil alanda durdu. Otomobilin sürücü Mehmet Ü. ve yanındaki arkadaşı Muhammed H. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma yaptı.


Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı
Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı
Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de virajı dönemeyen otomobil takla attı, 2 yaralı - Son Dakika
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