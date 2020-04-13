Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon - Son Dakika

Başakşehir'de yasa dışı maske üretilen bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 12 bin ürün ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği hafta sonunda kaçak maske üretildiği bilgisini edinen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında söz konusu iş yerine İlçe Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde 9 dikiş makinesi ve satışa hazır halde yaklaşık 12 bin adet kaçak üretilmiş maske ele geçirildi.



İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi. Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi. - İSTANBUL