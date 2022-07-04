BAŞAKŞEHİR'DE VİYADÜK ALTINDA CESET BULUNDU - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE VİYADÜK ALTINDA CESET BULUNDU

04.07.2022 11:07

? BAŞAKŞEHİR'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu.

? BAŞAKŞEHİR'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili yaptığı ilk incelemede, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50 metre altında erkek cesedi bulundu. Hastanede görevli hemşirenin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE VİYADÜK ALTINDA CESET BULUNDU - Son Dakika

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