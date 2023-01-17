Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada

17.01.2023 10:40

Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar.

Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada

Çakarlı araç magandalığı kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir gurup çakarlı araç ile trafikte makas atıp, drift yaptı. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler O anları sosyal medyadan paylaştı.

Başakşehir de bir grup çakarlı olan yabancı plakalı araç ile trafikte adeta terör estirdi. Dirift atıp makas atan grup, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atılar. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler O anları sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken video sosyal medyada çok konuşulanlar arasında oldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada Kağıthane'de araçtan dizüstü bilgisayar çalan zanlı yakalandı Kağıthane'de araçtan dizüstü bilgisayar çalan zanlı yakalandı MEKATRONİK MÜHENDİSİNİN ESKİ ARAÇ TAMİRİ HOBİSİ MEKATRONİK MÜHENDİSİNİN ESKİ ARAÇ TAMİRİ HOBİSİ

Başakşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2023 11:29:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement