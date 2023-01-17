Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar... O anlar kamerada

Çakarlı araç magandalığı kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir gurup çakarlı araç ile trafikte makas atıp, drift yaptı. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler O anları sosyal medyadan paylaştı.

Başakşehir de bir grup çakarlı olan yabancı plakalı araç ile trafikte adeta terör estirdi. Dirift atıp makas atan grup, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atılar. Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler O anları sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken video sosyal medyada çok konuşulanlar arasında oldu.