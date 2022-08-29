Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, seyahat ettiği taksinin parasını vermeden kaçmak istedi. Bu sırada aracından inen şoför, kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Parasını isteyip alamayan şoför, yolcuyu darbetmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir taksinin şoförü, ikiliyi ayırmak istedi. Taksi şoförünün tuttuğu montu çıkaran yolcu, bir anda çalılıklara koşarak kaçtı. Yaşananlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAŞAKŞEHİR'DE TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN YOLCU MONTUNU BIRAKTI - Son Dakika

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