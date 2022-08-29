BAŞAKŞEHİR'DE TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN YOLCU MONTUNU BIRAKTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞAKŞEHİR'DE TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN YOLCU MONTUNU BIRAKTI

29.08.2022 09:37
BAŞAKŞEHİR'DE TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN YOLCU MONTUNU BIRAKTI

BAŞAKŞEHİR'de, yabancı uyruklu yolcu, taksiden ücretini ödemeden kaçmak isteyince şoför tarafından darbedildi.

BAŞAKŞEHİR'de, yabancı uyruklu yolcu, taksiden ücretini ödemeden kaçmak isteyince şoför tarafından darbedildi. Yolcu şoförün elinden kurtulmak için montunu bırakıp, kaçtı.

Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, seyahat ettiği taksinin parasını vermeden kaçmak istedi. Bu sırada aracından inen şoför, kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Parasını isteyip alamayan şoför, yolcuyu darbetmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir taksinin şoförü, ikiliyi ayırmak istedi. Taksi şoförünün tuttuğu montu çıkaran yolcu, bir anda çalılıklara koşarak kaçtı. Yaşananlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Taksi şoförünün kaçmaya çalıştığı yolcuyu tutması

-Yolcunun kaçtığı anlar


YORUMLAR
500
Beşiktaşlı taksiciler Radyo Başakşehir'de Beşiktaşlı taksiciler Radyo Başakşehir'de Başakşehir 7'nci Spor Ligi final yaptı Başakşehir 7'nci Spor Ligi final yaptı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN YOLCU MONTUNU BIRAKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
08:21 Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! "O kadar paraya bu gelinlik"
00:42 Murat Dalkılıç ve Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde davetlileri eğlendirdi
00:30 Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti
00:22 Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı
00:15 Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı
00:14 İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak
23:49 Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 09:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN YOLCU MONTUNU BIRAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement