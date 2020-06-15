Başakşehir'de yağmur nedeniyle dorsesi kayan TIR yoldan çıktı - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden TIR, dorsesinin kayması sonucu bariyerlere çarparak yol dışına çıktı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Başakşehir TEM bağlantı yolu ile Olimpiyat Stadı Yolu'nun kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 33 AEN 195 plakalı TIR, dorsesinin kaymasıyla, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön bölümü ters dönerek yol dışına çıktı. Kaza nedeniyle yoldaki 2 şeritten biri trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen polisin işlemlerini bitirmesinin ardından TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.