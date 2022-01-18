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BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

18.01.2022 20:24

, BAŞAKŞEHİR'de, İSKİ ekiplerince depo boşaltılırken, yağmur suyu hattının taşmasıyla mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı.

, BAŞAKŞEHİR'de, İSKİ ekiplerince depo boşaltılırken, yağmur suyu hattının taşmasıyla mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin depodan su tahliyesi yaptığı sırada, yağmur suyu hattı akan suyu kaldıramadı. Akan suların, yağmur suyu bacasından sokaklara taşmasıyla mahallede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

ZARARIMIZ ÇOK

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gürbey, İSKİ'nin suyu çamuru alıp geldi, burayı bastı. Mahvetti bizi. Bahçemizi, evimizi ve burada koltuklar vardı, hepsi çamur içinde. Zararım çok. Bu dördüncü oldu. Böyle mağdur oluyoruz dedi.

BÜTÜN MAHALLEYİ BASMIŞ

Evi su basan Duran Sağlam, Ne olduğunu biz de anlayamadık. 'Arka taraftan su geldi' dediler. Evin su bastığını söylediler. Ben de şaşırdım yağmur falan yok. Dışarı çıkınca gördük ki, sadece bizim evi değil bütün mahalleyi basmış diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

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Başakşehir, Altınşehir, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU HATTI TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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