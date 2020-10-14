Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi

14.10.2020 02:33

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde ülke genelinde sahte içkiden zehirlenme nedeniyle ölümlerin artması üzerine harekete geçti.

Başakşehir'de bulunan sanayi sitesindeki depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 7 bin litre etil ve metil alkol ele geçirdi.

Deterjan imalatı için kiralandığı öğrenilen depodaki sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve bidonlara el konuldu.

Üretilen sahte içkinin çeşitli illerde merdiven altı satış yaptıkları öğrenilen kişilere gönderildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince iki zanlı gözaltına alındı, kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi
Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Başakşehir, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor         
21:36
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor         
19:25
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor         
09:25
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 02:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei