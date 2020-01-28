Başakşehir'de "yan bakma" cinayeti - Son Dakika
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Başakşehir'de "yan bakma" cinayeti

6 saat önce

Başakşehir'de iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mırza Khalafov'un (27) 20 gün sonra tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetmesi üzerine 2 zanlı gözaltına alındı.

Başakşehir'de iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mırza Khalafov'un (27) 20 gün sonra tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetmesi üzerine 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ocak 23.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Mırza Khalafov ve arkadaşı Muhammed R.T. ile yanlarından geçen Ekber İ. ile aralarında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Olay yerinden ayrılan Ekber İ.'nin bir süre sonra yanında iki arkadaşıyla tekrar olay yerine gelmesiyle iki grup arasında çıkan tartışmada Khalafov ve Muhammed R.T. darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine iki arkadaş ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Khalafov'un hastanede süren 20 gün tedavisinin ardından 24 Ocak'ta hayatını kaybetmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 27 Ocak'ta şüpheli Ekber İ. ve Hüseyin K'yi yakaladı. Olaya karışan üçüncü şüpheli Samet A'nın 23 Ocak'ta gasp suçundan yakalanıp tutuklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de yan bakma cinayeti

Azerbaycan, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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