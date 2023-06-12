Başakşehir'de 3 gündür yanan iş hanının kontrollü yıkımına başlandı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.30'da yangın çıkmıştı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçramıştı.

Çevre ilçelerden yangın yerine itfaiyeden birçok takım sevk edildi. 3'üncü gününde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Binanın bazı bölgelerinde çökme meydana gelirken, iç kısımlarında ise küçük yanmaların devam ettiği görüldü. Yangın sırasında iş hanın önünde bulunan 3 tane ticari araç, çökmeler nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan yangın yerine iş makinesi sevk edildi. Yangının söndürüldüğü alanların kepçeyle yıkımına başlandı.