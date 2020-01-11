Başakşehir'de yangın (2) - İtfaiye ekibi kaza - Son Dakika

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Başakşehir'de yangın (2) - İtfaiye ekibi kaza
6 saat önce
Yanan iş merkezinin görüntüleri Olay yerine yetişmeye çalışırken kaza yapan itfaiye aracının görüntüleri İSTANBUL - Başakşehir'de bir iş merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Yanan iş merkezinin görüntüleri
Olay yerine yetişmeye çalışırken kaza yapan itfaiye aracının görüntüleri İSTANBUL - Başakşehir'de bir iş merkezinde yangın çıktı.
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