Başakşehir'de yangın (2) - İtfaiye ekibi kaza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de yangın (2) - İtfaiye ekibi kaza - Son Dakika

Başakşehir'de yangın (2) - İtfaiye ekibi kaza

6 saat önce

Yanan iş merkezinin görüntüleri Olay yerine yetişmeye çalışırken kaza yapan itfaiye aracının görüntüleri İSTANBUL - Başakşehir'de bir iş merkezinde yangın çıktı.

Yanan iş merkezinin görüntüleri

Olay yerine yetişmeye çalışırken kaza yapan itfaiye aracının görüntüleri İSTANBUL - Başakşehir'de bir iş merkezinde yangın çıktı.

Başakşehir'de yangın (2) - İtfaiye ekibi kaza

Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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