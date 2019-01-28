Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Yangın; Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de Yangın; Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bir evde çıkan yangında engelli bir kadın dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Başakşehir'de Yangın; Engelli Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de bir evde çıkan yangında engelli bir kadın dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti. 

Bahçeşehir 2. Kısımda bulunan TEM Sitesi'ndeki C Blok 1. katta saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Esenyurt ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler müdahale sırasında bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre 50 yaşındaki Sevim Çetin'in engelli olduğu ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Güncel
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