BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2) - Son Dakika

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BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2)
6 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:29 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.
Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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