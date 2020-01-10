BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2) - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2)

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ (2), System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

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Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:29 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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