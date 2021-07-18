Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Bolu kampını tamamlayacak ve ardından İstanbul 'a dönecek.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli , Azubuike Okechukwu ve Enzo Crivelli idmana katılmadı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yeni sezon öncesi Bolu 'da kamp yapan Medipol Başakşehir , akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

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