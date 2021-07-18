Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon öncesi Bolu'da kamp yapan Medipol Başakşehir, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu ve Enzo Crivelli idmana katılmadı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Bolu kampını tamamlayacak ve ardından İstanbul'a dönecek.
Kaynak: AA
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