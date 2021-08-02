Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli , Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek 'in antrenmana katılmadığı ifade edildi. Enzo Crivelli'nin ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

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