Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fatih Terim Stadı 'nda yer alan antrenman sahasında dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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