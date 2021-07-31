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Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

31.07.2021 12:48
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı. Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün saat 19.00'da Kasımpaşa Tesisleri'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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