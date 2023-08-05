Başakşehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Başakşehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

05.08.2023 17:01

Başakşehir'de, Kayabaşı Mahallesi'nde Eski Edirne Asfaltı Caddesi yakınında bir ağaca asılı halde bir kadın cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı ve ölüm nedeni adli tıptaki işlemlerin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

Başakşehir'de yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Genç kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

AĞACA ASILI BULUNDU

Kayabaşı Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin yakınında dün saat 17.00 sıralarında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının ölüm sebebi adli tıptaki işlemlerinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Başakşehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu
Kaynak: DHA
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Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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