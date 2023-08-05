Başakşehir'de Yol Kenarında Kadın Cesedi Bulundu

Başakşehir'de yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Genç kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

AĞACA ASILI BULUNDU

Kayabaşı Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin yakınında dün saat 17.00 sıralarında ağaca asılı kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının ölüm sebebi adli tıptaki işlemlerinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.