Başakşehir'de yola ağaç devrildi
49 dakika önce
Başakşehir gece saatlerinde yola ağaç devrildi.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
gece saatlerinde yola ağaç devrildi. Bazı binaların elektriğinin kesilmesine neden olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı.
Başakşehir Bahçeşehir
Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaç gece saatlerinde yola devrildi. Sabah
gün aydınlandığında devrildiği fark edilen ağaç için itfaiye ekiplerine haber verildi. Medeniyet Caddesi'ni ulaşıma kapatan ağaç, elektrik kablolarını da kopardığı için cadde üzerinde bulunan bazı binaların elektriği kesildi. İtfaiye
ekipleri de elektrikli testereyle ağacı parçalara ayırdı. Kesilen parçaların yol kenarına taşınmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Elektrik kablolarından görüntü
Trafiğe kapanan yol
- İstanbul
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