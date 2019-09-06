Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Zabıta Haftası kutlandı
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Başakşehir'de Zabıta Haftası kutlandı

1 saat önce

Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü Başakşehir'de düzenlenen programla kutlandı.

Başakşehir'de Zabıta Haftası kutlandı, System.String[]

Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü Başakşehir'de düzenlenen programla kutlandı.


Başakşehir'de zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 193'üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Zabıta Müdürü Faruk Öztürk, zabıta çalışanları ve aileleri katıldı. Başkan Kartoğlu, Zabıta Müdürü Faruk Öztürk ile birlikte programa katılan personelinin Zabıta Haftası'nı tebrik ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Zabıtaların belediyelerin en önemli ekiplerinden biri olduğunu belirten Kartoğlu, "Yakın zamanda bir seçim yaşadık. Belediyemizin zabıta ekipleri ve çalışma arkadaşlarımız sahada bize yardımcı oldu. Öncelikle o süreçte bize destek olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi Başakşehir Belediye Başkanı 1 kişi ama çalışma arkadaşlarımızın tümü kendini öyle görür, o temsiliyeti yaşarsa başarılarımız daim olur. Zabıtamızla her zaman gurur duyuyoruz" diye konuştu.


Program sonunda Başkan Kartoğlu, emekliye ayrılan zabıta memuru Rafet Zariç'e plaket, zabıta memurları Vildan Koç ve Tülin Karakaya'ya ise günün anlam ve öneminden dolayı çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Faruk Öztürk, Başakşehir, Zabıta, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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