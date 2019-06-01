Başakşehir'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
14 dakika önce
Başakşehir'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdiİSTANBUL - Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Başakşehir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
İSTANBUL - Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından araçta sıkışan 1'i ağır 3 kişinin kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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