BAŞAKŞEHİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Başakşehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği yol tamamen trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Trafiğe kapatılan yol kazaya karışan otomobillerin çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Rıdvan Baycar, "En arkadan fren sesi geldi. O ona vurdu, o ona vurdu. Vura vura zincirleme olarak en son bana vurdular. İki tane yaralı vardı. Boyunlarında sıkıntı vardı, baya şiddetli bir çarpışma oldu. Beş araç karıştı kazaya. Altıncı araç vardı benim önümdeki o durmadı gitti" şeklinde konuştu

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Hurdaya dönen otomobiller

-Sürücü ile röportaj

-Otomobillerin çekicilere alınması

-Trafiğe kapanan yol

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul