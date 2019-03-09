Başakşehir'de Zorunlu Değişiklik
1 saat önce
Medipol Başakşehir'de defans oyuncusu Serdar Tasçı, Fenerbahçe maçında sakatlanarak 16. dakikasında yerini Joseph Attamah'a bıraktı.
Medipol Başakşehir
'de defans oyuncusu Serdar Tasçı, Fenerbahçe
maçında sakatlanarak 16. dakikasında yerini Joseph Attamah
'a bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'in evinde Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede maça 11'de başlayan başarılı defans oyuncusu Serdar Taşçı
oyuna devam edemedi. Müsabakanın 14. dakikasında sakatlanan Serdar, 16. dakikada yerini Joseph Attamah'a bıraktı.
Başakşehir'de ayrıca Alexandru Epureanu
da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamamıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:37 Kaynak: İHA
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