Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi'nde aynı istikamete seyir halindeki 6 araç birbirine çarptı.
Aynı saatlerde kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
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