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Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

10.11.2021 10:18
Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.

Başakşehir'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken 9 araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu Caddesi'nde aynı istikamete seyir halindeki 6 araç birbirine çarptı.

Aynı saatlerde kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 50 metre ileride ise 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazalar nedeniyle TEM otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Atatürk Olimpiyat Stadı, Başakşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'deki 2 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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