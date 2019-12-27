Başakşehir'deki çelik kasa hırsızları kamerada - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerine gelen 2 hırsızlık şüphelisinin, dakikalar içinde çelik kasa çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Olay, Başakşehir Başak Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 25 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki şüpheli iş yerine girerek dakikalar çelik kasayı alarak olay yerinden uzaklaştı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler iki şüphelinin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu 24 Aralık Salı hırsızlık olayına karıştığını tespit ettiği şüphelileri adreslerine yaptığı operasyon sonucu yakaladı. Cumali Y.(40) ve Murat A.'nın (28) 6 adet benzer suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Başakşehir'de girdikleri iş yerinden çaldıkları çelik kasanın içinde 26 bin lira nakit para, kredi kartı ve 4 adet motosiklet ruhsatı olduğu öğrenildi. İki hırsızlık şüphelisi şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin iş yerine geldikleri ve içeri girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldıkları çelik kasayı kucaklayarak götürdükleri görüntülere yansıdı.