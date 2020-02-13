Başakşehir'deki cinayet; kaçan zanlı kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'deki cinayet; kaçan zanlı kamerada

7 saat önce

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan iki kişinin tartışması sonucu bıçakla öldürülen Özbekistan uyruklu Khusinjan Khamıdov (19)'un katil zanlısı yakalandı.

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan iki kişinin tartışması sonucu bıçakla öldürülen Özbekistan uyruklu Khusinjan Khamıdov (19)'un katil zanlısı yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olay yerinden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Aymakop Sanayi Sitesi'nde 31 Ocak gece saatlerinde meydana gelmişti. Aynı iş yerinde çalışan M. G. ve Khusinjan Khamıdov arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Şüpheli M.G. iş yerinde bulunan falçatayla Khamıdov'un boğazını keserek olay yerinden kaçmış, Khamıdov hayatını kaybetmişti.

BURSA'YA KAÇMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yeri ve civarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik takibe aldığı şüpheli M.G.'yi 4 Şubat Salı günü Bursa'da kıskıvrak yakaladı. 17 yaşındaki M.G. Başakşehir İlçe Emniyet Çocuk Şube Büro Amirliğine teslim edildi.

Şubede ifadesi alınan M.G.'nin 6 aydır lazer kesim iş yerinde çalıştığı iş yerinde yeni başlayan Khusinjan Khamıdov ile az çalıştığı için tartışma yaşadığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Şubede işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan katil zanlısının olaydan hemen sonra cep telefonuyla konuşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir'deki cinayet; kaçan zanlı kamerada

Özbekistan, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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