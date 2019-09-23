Son Dakika Haberleri: Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü
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Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü

47 dakika önce

Başakşehir'de plastik hammadde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.

Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü, System.String[]

Başakşehir'de plastik hammadde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Yangının ayakkabı üreten makinadan kıvılcım çıkması sonucu başladığı öğrenildi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesinde içerisinde plastik hammaddelerin bulunduğu ayakkabı tabanı üreten 3 katlı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Dumanlar kısa sürede gökyüzüne kadar ulaşırken, çok sayıda itfaiye ekipleri de alevlere köpük ile müdahale etmişti. Yangının ayakkabı üreten makinadan kıvılcım çıkması sonucu hammaddelerin tutuşmasıyla başladığı öğrenildi. İtfaiye erlerinin ve çevredeki vatandaşların etkilendiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonunda söndürüldü.

(İHA)

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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