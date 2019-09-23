Son Dakika Haberleri: Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü
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Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü

1 saat önce

Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü Makinadan çıkan kıvılcım hammaddeleri tutuşturduİSTANBUL - Başakşehir'de plastik hammadde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.

Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü

Makinadan çıkan kıvılcım hammaddeleri tutuşturdu

İSTANBUL - Başakşehir'de plastik hammadde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Yangının ayakkabı üreten makinadan kıvılcım çıkması sonucu başladığı öğrenildi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesinde içerisinde plastik hammaddelerin bulunduğu ayakkabı tabanı üreten 3 katlı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Dumanlar kısa sürede gökyüzüne kadar ulaşırken, çok sayıda itfaiye ekipleri de alevlere köpük ile müdahale etmişti. Yangının ayakkabı üreten makinadan kıvılcım çıkması sonucu hammaddelerin tutuşmasıyla başladığı öğrenildi. İtfaiye erlerinin ve çevredeki vatandaşların etkilendiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonunda söndürüldü.

Başakşehir'deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü

Başakşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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