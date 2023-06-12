Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor

12.06.2023 14:52

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 44 saattir devam ediyor. Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana sürüyor. Ayrıca, yangına müdahale için sevk edilen bir su tankeri Başakşehir Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde kaza yaptı.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangında, binanın bazı bölümleri çöktü.

44 saat geçti, fabrika hala söndürülemedi! Üstüne üstlük yardıma giden su tankeri de kaza yaptı

KÜÇÜK ÇAPLI YANGINLARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

44 saat geçti, fabrika hala söndürülemedi! Üstüne üstlük yardıma giden su tankeri de kaza yaptı

ARAÇLARIN CADDEYE GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor. Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri, ara ara siyah dumanların yükseldiği yangının 44. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

44 saat geçti, fabrika hala söndürülemedi! Üstüne üstlük yardıma giden su tankeri de kaza yaptı

2 MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ BİNANIN ALTINDA KALDI

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen çökme riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürüyor. Ayrıca, ekiplere destek olmak üzere yangının çıktığı binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılacak. Öte yandan, binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın binanın çöken kısmının altında kaldığı görüldü.

44 saat geçti, fabrika hala söndürülemedi! Üstüne üstlük yardıma giden su tankeri de kaza yaptı

YARDIMA GİDEN SU TANKERİ YOLUN KENARINDA ASILI KALDI

Bu arada, yangına müdahale için sevk edilen bir su tankeri, Başakşehir Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde kaza yaptı. Islak zeminde geriye doğru kayan tanker, refüje çarpıp makaslama yaparak karşı şeride geçti. Bu esnada yol kenarında park halindeki bir araca da çarpan tanker, korkuluğu yıkarak yolun kenarında asılı kaldı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

44 saat geçti, fabrika hala söndürülemedi! Üstüne üstlük yardıma giden su tankeri de kaza yaptı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:41 UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü
17:37 Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
17:18 Merkez Bankası Başkanı Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şart koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:00 Ankara'da Sağanak Sonrası Arabalar Ağaçlara Bağlandı
16:58 Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde
16:55 Beşiktaş, Ajax forması giyen Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor
16:51 Galatasaray istemişti! Ajax'ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 17:55:27. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement