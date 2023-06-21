Başakşehir'deki Fabrikada Yangın Sonrası Yıkım Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'deki Fabrikada Yangın Sonrası Yıkım Yapıldı

21.06.2023 16:28

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada çıkan yangın 4 gün sonra söndürülebildi. Yangın sonrası tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı ve geriye enkaz yığını kaldı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada çıkan ve 4 gün sonra söndürülebilen yangında tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. Yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı.

SÖNDÜRÜLMESİ 4 GÜN SÜRDÜ

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 Haziran Cuma akşam saatlerinde 6 katlı fabrikada yangın çıkmıştı. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etmişti. Yangın yaklaşık 70 saat sonra söndürülebilirken, yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkılmıştı. Fabrikanın son durumu görüntülendi. Yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldığı görüldü.

Başakşehir'de 4 gün yanan fabrikanın son hali!
Başakşehir'de 4 gün yanan fabrikanın son hali!
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'deki Fabrikada Yangın Sonrası Yıkım Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak
22:57 Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak
22:50 Gareth Bale, Lionel Messi'nin MLS transferi hakkında konuştu: Buraya bayılacak
22:46 Gareth Bale, Messi'yi ABD'de nelerin beklediğini söyledi
22:12 Reha Muhtar'a taciz suçlaması
22:08 Avukat Feyza Altun'dan çok konuşulacak sözler: Reha Muhtar 8 aydır beni taciz ediyor
21:39 ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor
21:37 ABD'den laboratuvarda üretilen tavuk eti satışına onay
21:35 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 23:08:28. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'deki Fabrikada Yangın Sonrası Yıkım Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement