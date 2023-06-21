Başakşehir'deki Fabrikada Yangın Sonrası Yıkım Yapıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada çıkan ve 4 gün sonra söndürülebilen yangında tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. Yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 Haziran Cuma akşam saatlerinde 6 katlı fabrikada yangın çıkmıştı. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etmişti. Yangın yaklaşık 70 saat sonra söndürülebilirken, yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkılmıştı. Fabrikanın son durumu görüntülendi. Yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldığı görüldü.
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