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Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı - Son Dakika

Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı

18.01.2022 17:01

İstanbul Başakşehir ilçesindeki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşireyi darbeden Rıdvan K. ve Hüseyin K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Başakşehir ilçesinde bir hastanede, yakınlarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren kişiler, 2 aylık hamile olan hemşireyi feci şekilde darbetmişti. Hastanede açıklamalarda bulunan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) sözcüsü, olaya karışan faillerin serbest bırakıldığını ifade ederek tepki göstermişti.

TUTUKLANDILAR

Çevredekilerin "Yapmayın, kadın hamile" feryatlarına rağmen 24 yaşındaki Gülhan D.'yi karnına vurarak darbden Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

16 Ocak günü kan alma biriminde görevli olarak çalıştığını ifade eden Gülhan D.,saat 22.00 sıralarında kan aldığını söyledi. Gülcan A. isimli hastanın kan alma işleminin bitmesinin ardından başka bir hastaya trombosit alma işlemi yaptığını öne süren Gülhan D. ifadesinde, 'Gülcan A. kan alımından dolayı ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu kişi bana 'Ben kalkabilir miyim' dedi. Ben de 'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz' dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın' dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemiyorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım' dedim" diye konuştu.

KORİDORDA "KİMSE İLGİLENMİYOR" BAĞIRIŞLARI DUYULDU

Koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şeklinde bağrışma sesleri duyduğunu fakat başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygınlık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve orada bulunan doktorlar ile hemşireler tarafından yeniden kan alma odasına getirildiğini kaydetti.

ELLERİYLE KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Hastanın tansiyonuna bakılırken hasta yakınlarından Aycan K.'nin kendisine 'Bana ismini ver seni işinden edeceğim sana göstereceğim" diyerek bağırdığını öne süren şikayetçi Gülhan D., yine hasta yakınlarından Hüseyin K.'nin kendisine küfür ettiğini belirtti. Nurcan K.'nin de elindeki poşetleri yere atarak kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade eden Gülhan D., elleriyle kendisini korumak için set yaptığı belirterek 'Yaklaşmamasını söyledim şahıs birden elleriyle başıma saldırdı. Başörtümden tutarak sağa sola savuşturmaya başladı. Başörtümü açarak saçımı çekmeye başladı. Ben kendimi saldırıdan korumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak kurtulamadım" dedi.

"YAPMAYIN KADIN HAMİLE"

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını belirterek 'Mesafe uzak olduğu için şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda ismini söylediğim bütün hasta yakınlar üzerime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye başladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" şeklinde beyanda bulundu.

Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
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Başakşehir, trombosit, İstanbul, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı - Son Dakika
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