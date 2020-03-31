Başakşehir'deki karantina yurdunda tahliyeler tamamlandı - Son Dakika

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Başakşehir'deki karantina yurdunda tahliyeler tamamlandı
6 saat önce
İSTABUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.
İSTABUL'da Avrupa
'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi bugün doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderildi. Yurtta kalanların tahliyeleri tamamlandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
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