Başakşehir'deki karantina yurdundan çıkışlar başladı (1) - Son Dakika

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Başakşehir'deki karantina yurdundan çıkışlar başladı (1)
6 saat önce
İSTANBUL'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
İSTANBUL'da Avrupa
'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:30 Kaynak: DHA
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