Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı

22.04.2022 17:24

Başakşehir'de virajı alamayarak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Başakşehir'de virajı alamayarak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'ndan Altınşehir istikametine giden Rezan Tekin, kullandığı 34 PHC 86 plakalı otomobilin hakimiyetini virajı dönerken kaybetti.

Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü Tekin olayı yara almadan atlatırken, aracındaki Mehmet Ü. ve Muhammed H. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında polis ekipleri kazanın bulunduğu noktada çalışma yaptı.

Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı
Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı
Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı
Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Başakşehir'de ters dönen otomobildeki iki kişi yaralandı Başakşehir'de ters dönen otomobildeki iki kişi yaralandı Başakşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı Başakşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:30:40. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'deki kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement