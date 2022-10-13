Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ

13.10.2022 13:37
Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ

Son dakika haberler: BAŞAKŞEHİR'de Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Başak Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Okul idaresi öğrencileri hızla binadan tahliye etti. Yangında yaralanan olmazken okulda küçük çaplı hasar oluştu.

"ELEKTRİKLE İLGİLİ BİR ŞEY OLDU"

Okulun öğrencilerinden Sabrı Öz, "Elektrikle ilgili bir şeyler oldu, sesler duyduk. Sonra yangın çıktı hocalar geldi hepimizi dışarı çıkarttı. Çok büyük bir şey değildi, kimseye bir şey olmadı, önemli bir şey yok" dedi.

Görüntü dökümü ------------------------Okuldan detay-İtfaiyeden detaylar-Öğrencilerden detaylar-Röportaj-Genel görüntü ve detaylar


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:32 Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:07 Yunan muhalefetinden ABD senatosunun F16 kararına tepki: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement