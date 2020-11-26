Başakşehir'deki semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar yerlerinde denetimleri sıklaştırdı. Ayrıca pazar yeri giriş-çıkışlarıyla birlikte yakın çevre ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının etkisini azaltmak için ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Başakşehirlilerin yoğun olarak bulunduğu mekanlar, pazar yeri giriş-çıkışları ve bu alanlara yakın otobüs durakları ile cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. İlçe genelindeki tüm açık ve kapalı pazar alanlarında, 10 ton kapasiteli araçla dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

PAZARLARDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İlçe sakinlerinin yoğun şekilde ziyaret ettiği pazar alanlarının giriş-çıkışlarını dezenfekte eden ekipler, pazar alanlarına ulaşan ana cadde ve sokakları da temizledi. Alınan önlemlerle birlikte Başakşehir'deki pazarlarda alışveriş daha güvenli hale geldi. Pazar yönetimleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başakşehirliler de memnuniyetlerini dile getirdi.