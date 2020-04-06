Başakşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Şahintepe Mahallesi Adım Sokak üzerinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CRZ 982 hafif ticari araçla ve 34 EP 1574 plakalı araç çarpıştı.

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