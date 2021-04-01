Başakşehir'deki yabancı gruplar arasındaki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

2 milyonluk alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Başakşehir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı yabancı gruplar arasındaki silahlı kavganın detaylar ortaya çıktı. Grupların geçmişte yaşanan gayrimenkul ticaretinden dolayı 2 milyon lira tutarında alacak verecek meselesinin olduğu öğrenildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de dün akşam saatlerinden yaşanan olayda Gürcü, Rus, Azerbaycan, Çeçen ve Suriye uyruklu 8 kişi, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşamış ve tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralanmıştı. Yabancı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı.

2 milyonluk alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi

Yabancı gruplar arasında çıkan silahlı kavganın geçmişte yaşanan gayrimenkul ticaretinden olduğu belirlendi. Ticaret sonucu tarafların aralarında 2 milyon lira tutarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Yabancı uyruklu gruplar arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. Olayda Azerbaycan uyruklu Rbaba R. ve Çeçen uyruklu Khasan Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Rus uyruklu Zurab N. ile Mohammed Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan Zurab N.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

3 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli ise aranıyor

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 4 tabanca ve 30 boş kovan olduğu tespit edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kısa sürede ikisi Rus, biri Çeçen 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin ise yakalanma çalışmaları sürüyor.