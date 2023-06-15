Başakşehir'deki Yangın İBB Meclisi'nde Gündeme Geldi - Son Dakika
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Başakşehir'deki Yangın İBB Meclisi'nde Gündeme Geldi

15.06.2023 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı iş merkezinde 70 saatte söndürülen yangın gündeme geldi. AK Parti'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu, yangının 4 gün sürdüğünü hatırlatarak, müdahalenin geç ve yetersiz olduğunu belirtti. Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yangınla ilgili hiçbir mesaj yayınlamadığını ve tepkilerle karşılaştığını söyledi. Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı iş merkezinde 70 saatte söndürülen yangın gündeme geldi.
İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu, 10 Haziran'da Başakşehir'de bir iş merkezinde çıkan yangının 4 gün sürdüğünü anımsattı.
Bölgede yaşayanların beyanından ve yangının ilk anlarına ilişkin fotoğraf ve videolardan bahseden Uslu, "(Videolar) Yangının küçük bir noktada başladığı, müdahalenin geç ve yetersiz olması sebebiyle büyük bir felakete dönüştüğünü gösterdi. Yangının söndürülmesine destek olmak için İtfaiye teşkilatına TOMA'lar da eşlik etti. Fakat şehrimizden günlerce dumanlar yükselmeye devam etti." dedi.
Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yangının dördüncü gününde bölgeye gittiğini, ziyaret sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaştığını ifade etti.
İmamoğlu'nun yangını yaşamış bir vatandaşın tepkisine alay eder gibi cevap vermesinin makamının sorumluluğuyla çelişen yeni bir hadise olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Uslu, "Ayrıca 4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı. Tüm bu ilgisizliği yadırgadığımızı, İstanbul'un ek iş değil temel görev olduğunu Sayın İBB Başkanı'na bir kez daha hatırlattığımızı Meclis'imizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." diye konuştu.
Uslu, konuşmasının devamında yangına ilk müdahalenin ne zaman ve hangi ekipmanlarla gerçekleştirildiğini, yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebinin ve yangın söndürme işlemleri sırasında yapılan ihmalkarlıkların neler olduğunu, konuyla ilgili bir raporun hazırlanıp hazırlanmadığını ve sorumlularla ilgili resmi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığını sordu.
AK Parti'li Meclis Üyesi Uslu'nun soru önergesi oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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