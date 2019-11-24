Son Dakika Haberleri: Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1)
Son Dakika Güncel Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1) - Son Dakika

Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1)

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1), System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de  bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

Yangın saat 10.00 sıralarında  Güvercintepe Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı öğrenilen yangında bodrum katı bir anda duman sardı. Binadan çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde 16 yaşındaki ablanın bebeğe sarılmış olarak hareketsiz halde yattığını gördü.

EVDE YALNIZLARDISağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Evisla Halil ve Rusia Halil'in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Evde hayatını kardeşlerin o binada bulunan akrabalarına ziyarete geldikleri, evde bulunanların alışverişe çıktığı için 2 kız kardeşin evde yalnız olduğu öğrenildi.

İki kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından polis sokağı güvenlik şeridi  ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içinde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde hayatını kaybeden kardeşleri ailelerinden bilgi topladı.  İncelemelerin tamamlanmasının ardından kapının önüne getirilen cenaze arabasıyla iki kardeşin cenazeleri araca yüklendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin çıkarılması  esnasında bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bayılan iki kız kardeşin annesi de 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye  götürüldü.


- İstanbul
İtfaiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:47 Kaynak: DHA
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