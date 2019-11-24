Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DEKİ YANGINDA 1 BEBEK İLE 16 YAŞINDAKİ ABLASI HAYATINI KAYBETTİ (2)
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DEKİ YANGINDA 1 BEBEK İLE 16 YAŞINDAKİ ABLASI HAYATINI KAYBETTİ (2) - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DEKİ YANGINDA 1 BEBEK İLE 16 YAŞINDAKİ ABLASI HAYATINI KAYBETTİ (2)

6 saat önce

Başakşehir'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ YANGINDA 1 BEBEK İLE 16 YAŞINDAKİ ABLASI HAYATINI KAYBETTİ (2), System.String[]

Başakşehir'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

Yangın saat 10.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı öğrenilen yangında bodrum katı bir anda duman sardı. Binadan çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde 16 yaşındaki ablanın bebeğe sarılmış olarak hareketsiz halde yattığını gördü.

EVDE YALNIZLARDI

Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kız bebek Evisla Halil ve ablası 16 yaşındaki Rozit Halil'in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Evde hayatını kardeşlerin o binada bulunan akrabalarına ziyarete geldikleri, evde bulunanların alışverişe çıktığı için 2 kız kardeşin evde yalnız olduğu öğrenildi.

İki kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından polis sokağı güvenlik şeridi  ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze arabasıyla iki kardeşin cenazeleri araca yüklendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin çıkarılması esnasında bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bayılan iki kız kardeşin annesi de 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye  götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Sokaktan görüntü

-Yangın çıkan binadan görüntü

-Bayılan annenin ambulansa taşınması

-Çocukların cenazelerinin çıkarılması


- İstanbul
Başakşehir, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
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