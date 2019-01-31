Son Dakika Haberleri: Başakşehir'den 2 Profesyonel İmza

Başakşehir'den 2 Profesyonel İmza

1 saat önce

İSTANBUL / DHASüper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapıdan yetiştirdiği Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir'den 2 Profesyonel İmza, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapıdan yetiştirdiği Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

DHA, Harun Kahraman, Onur Güney, Başakşehir, Spor
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