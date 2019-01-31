Başakşehir'den 2 Profesyonel İmza
1 saat önce
İSTANBUL / DHASüper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapıdan yetiştirdiği Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
İSTANBUL/ DHA
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapıdan yetiştirdiği Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: DHA
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