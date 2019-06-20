Son Dakika Haberleri: Başakşehir'den Adebayor'a veda
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Başakşehir'den Adebayor'a veda

22 dakika önce

Medipol Başakşehir'de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.

Başakşehir'den Adebayor'a veda, System.String[]

Medipol Başakşehir'de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı. 
Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
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