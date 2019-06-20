Başakşehir'den Adebayor'a veda
22 dakika önce
Medipol Başakşehir'de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir'de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.
Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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