Başakşehir'den Adebayor'a veda

Medipol Başakşehir'de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

- İstanbul