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Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı - Son Dakika

Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı

08.09.2021 18:13

Medipol Başakşehir, transferin son gününde İtalyan forvet Stefano Okaka'yu renklerine kattı. 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Okaka, Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin yakın arkadaşı, beraber İtalya Milli Takımı'nda top koşturdular.

Başakşehir, İtalyan forvet Stefano Okaka'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Okaka, Adana Demirsporlu Balotelli'nin de yakın arkadaşı.

Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı

77 NUMARAYI GİYECEK

Başakşehir'den şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Başakşehir, Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen kadrosuna kattı
Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı

Başakşehir, Balotelli, İtalyan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı - Son Dakika
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