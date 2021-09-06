Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Skorer'in haberine göre; James Rodriguez, Başakşehir'le son detayları görüşmek için yarın İstanbul'da olacak.

BENİTEZ'İ İSTEMEDİ

Foot Mercato'nun haberinde oyuncunun Everton'ın hocası Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

EN DEĞERLİSİ OLACAK

Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro. James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.