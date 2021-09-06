Skorer'in haberine göre; James Rodriguez, Başakşehir'le son detayları görüşmek için yarın İstanbul'da olacak.
Foot Mercato'nun haberinde oyuncunun Everton'ın hocası Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro. James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da - Son Dakika Spor