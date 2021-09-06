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Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da - Son Dakika

Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

06.09.2021 11:47

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez, Başakşehir'e geliyor. Kolombiyalı star, ilerleyen transfer görüşmelerinin sonuca bağlanması için İstanbul'a geliyor. James'in yarın İstanbul'da olacağı açıklandı.

Skorer'in haberine göre; James Rodriguez, Başakşehir'le son detayları görüşmek için yarın İstanbul'da olacak.

BENİTEZ'İ İSTEMEDİ

Foot Mercato'nun haberinde oyuncunun Everton'ın hocası Rafael Benitez ile çalışmak istememesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Başakşehir çıldırdı! Dünyaca ünlü star James Rodriguez'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

EN DEĞERLİSİ OLACAK

Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerle forma giyen Kolombiyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro. James Rodriguez, Başakşehir'e transfer olması durumunda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olacak.

Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

James Rodriguez, Başakşehir, Transfer, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Galatasaray'ın göndermek için binbir takla atıp sonunda kurtulduğu FALCAO gibi, bu futbolcuda Başakşehir'in başına bela olacaktır,yazın bir kenara Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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