6 gollü karşılaşmadan notlar

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. 6 gollü karşılaşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

BAŞAKŞEHİR'DEN BU SEZON İLK KEZ İKİ GALİBİYET

Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunda ilk kez iki hafta üst üste galip gelme başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 yendi. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmuş, sahasında Göztepe ile de 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini elde etmişti.

Bu akşam oynanan Antalyaspor maçını da kazanan turuncu-lacivertli takım, 2020-2021 sezonunda ilk defa iki hafta üst üste 3 puan sevinci yaşamış oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN SAĞ BEK SORUNSALI

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Caiçara yerine Antalyaspor karşısına sağ bekte Rafael çıktı. Ancak Brezilyalı sakatlanarak oyunu terk edince bu mevkiye Mahmut Tekdemir geçti. Mahmut da kasığında yaşadığı problem sebebiyle kenara gelince turuncu-lacivertliler sağ beksiz kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakada bir sağ bek sorunsalı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Leipzig maçında aşil tendonu kopan Caiçara yerine söz konusu mevkide Rafael sahaya çıktı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, aldığı darbe sonucu karşılaşmaya devam edemeyerek, ikinci yarıda yerini Berkay Özcan'a bıraktı ve sağ beke Mahmut Tekdemir geçti. Mahmut da kasığındaki ağrı sebebiyle değişiklik isteyince turuncu-lacivertli takım adeta sağ beksiz kaldı. Başakşehir'de 71. dakikadan sonra söz konusu poziyonda Visca görev aldı.

CRİVELLİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivell, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 11 ve 23'de Visca, 27'de İrfan Can, 35'de Crivelli ve 83'de Giuliano'dan geldi.

Turuncu-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcusu Enzo Crivelli, Antalya karşısında bulduğu golle kendisi adına sezonunun ilk golünü kaydetmiş oldu. Başarılı oyuncu, ayrıca 2020-2021 sezonunda Başakşehir'in attığı 7 golde Visca, İrfan ve Giuilano dışında imzası bulunan bir diğer isim olarak ön plana çıktı.

GİUİLANO, BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Giuliano, turuncu-lacivertli forma altındaki ilk golünü Antalyaspor maçında attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 23'de Visca, 27'de İrfan Can, 35'de Crivelli ve 83'de Giuliano'dan geldi.

Başakşehir'in yaz transfer döneminin son saatlerinde renklerine bağladığı Giuliano, yeni takımıyla ilk golünü Antalyaspor'a karşı attı. Brezilyalı, 83. dakikada Demba Ba'nın pasında ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

VİSCA'DAN 2 HAFTADA 3 GOL Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında 1, Antalyaspor maçında da 2 gol kaydederek iki haftada 3 defa gol sevinci yaşadı. Ayrıca turuncu-lacivertlilerin bu sezon iç sahada attığı ilk golde de Visca imzası var.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada sadece 1 puan toplayıp, gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertlilerde gidişat tersine dönmüş durumda. Geride kalan haftada deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Antalya galibiyetiyle puanını 7 yaptı.

VİSCA KENDİNE GELDİ

Sezona alışılagelmiş performansından uzak başlayan Edin Visca, adeta son iki haftada kendini buldu. Bosna-Hersekli futbolcu, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti. Antalyaspor müsabakasında da 2 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, son iki haftada 3 kez rakip ağları sarsmış oldu.

Turuncu-lacivertli forma altında ligdeki gol sayısını 79 yapan Visca, ayrıca Başakşehir'in yeni sezonda iç sahada attığı ilk gole de ismini yazdırdı.

Edin Visca, en son 2019-2020 sezonunun 20. haftasında 3-1 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde iki gol birden atmıştı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)