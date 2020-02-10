Başakşehir'den Çamlıca'ya kültür gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'den Çamlıca'ya kültür gezisi - Son Dakika

Başakşehir'den Çamlıca'ya kültür gezisi

6 saat önce

Başakşehir Belediyesinin başlattığı kültür gezileri ile ilçe sakinleri cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

Başakşehir'den Çamlıca'ya kültür gezisi, System.String[]

Başakşehir Belediyesinin başlattığı kültür gezileri ile ilçe sakinleri cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Kız Kulesi ve Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'ni de kapsayan kültür gezisinde Başakşehirlilere profesyonel rehberler eşlik etti.


Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerine yönelik kültür gezilerine bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve Kız Kulesi'ni kapsayan etkinliğin ilk konukları Oyakkent Sitesi sakinleri oldu. Geziye Salacak sahilinden başlayan 45 kişilik grup, Kız Kulesi ve Boğaz'ın eşsiz manzarasına hayran kaldı. Bir sonraki duraklarında Küçük Çamlıca'daki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin türbesini ziyaret eden Başakşehirliler, burada dua etmeyi ihmal etmediler. İstanbul'un simgelerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde kısa bir mola vererek çay ve simit keyfi yapan Başakşehirliler, gezinin son durağında 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük camisini ziyaret ettiler. Gezi programı boyunca kendilerine eşlik eden profesyonel rehberden Çamlıca Camii hakkında bilgi alan Başakşehirliler, hep birlikte öğle namazını kıldılar. Geziye katılan Oyakkent Sitesi sakinlerinden 86 yaşındaki Mehmet Sadi Ekiz, "Mükemmel bir gün oldu, komşularımızla, dostlarımızla birlikte vakit geçirdik. Güzel yerleri gördük, hoşumuza gitti. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.


Başakşehir Belediyesinin daha önce düzenlediği Boğaz gezisine de katıldığını belirten Ayten Aba ise, "Bugün de gittiğimiz yerler çok güzeldi. Komşularımızla güzel bir gün geçirdik. Bu tür gezilerin devamını istiyoruz. Belediyemize çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'den Çamlıca'ya kültür gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]