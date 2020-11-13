Başakşehir'den dijital atılım - Son Dakika

Başakşehir'den dijital atılım

13.11.2020 12:13
Başakşehir'den dijital atılım, System.String[]

Başakşehir Kulübü taraftar etkileşim ve ödüllendirme platforma olan Socios'la iş birliği anlaşmasına vardı.

Başakşehir Kulübü taraftar etkileşim ve ödüllendirme platforma olan Socios'la iş birliği anlaşmasına vardı. Bu anlaşmayla birlikte taraftarlar, kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapma, kulüp kararlarında etkili olma ve sponsor indirimlerinden faydalanma şansına sahip olacak.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzon spor, Avrupa'da ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Juventus, Roma gibi devlerin iş birliği anlaşması yaptığı Socios'la şimdi de son şampiyon Başakşehir anlaşmaya vardı. Taraftarların, kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapmak, kulüp kararlarında etkili olmak, sponsor indirimlerinden faydalanmak, maçlara VIP olarak katılmak gibi dijital ve gerçek zamanlı ödülleri kazanma şansı için kullandıkları dijital varlıklar (tokenler), bu anlaşma ile Başakşehir Kulübü'nde de hayata geçiyor. Yıl sonundan önce satışa çıkacak olan tokenlarla ilgili fiyat, toplam arz ve lansman bilgileri daha sonra açıklanacak. Yapılan anlaşma futbol A takımı ve E-Spor takımını kapsıyor. Taraftarlar, yaptıkları etkileşimlere göre puanlar toplayarak bölgelerinde 1 numara olmak için rekabet edecek.

Eröğüt: "Birçok ortak yönümüz var"

Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Socios.com ile pek çok ortak noktamız olduğuna inanıyorum, genç, başarılı, enerjik ve teknoloji odaklı bir girişim. 6 yaşındaki bir kulüp olarak, her zaman her iki tarafın da büyümesine yardımcı olabilecek yeni ortaklıklar arayışındayız. Yeni ve hızla büyüyen küresel taraftar kitlemizin bizi daha iyi tanıması ve etkileşim kurması için yenilikçi ve eğlenceli yollar sunmayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu. Socios.com Kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus da "Başakşehir genç bir kulüp olabilir, ancak stratejik uzun vadeli planları ve net hedeflerle birlikte müthiş azimleri, kulübün Süper Lig ve daha yakın zamanda Avrupa futbol sahnesinde nasıl başarılı olabileceğini gösterdi. Biz de bu alanda nispeten yeniyiz, ancak net hedeflerimiz var ve her gün hem Türkiye hem de dünyadaki spor tutkunları için yeni nesil işlem tabanlı etkileşim sağlayarak Taraftar tokenları oluşturma misyonumuz için stratejik olarak çalışıyoruz. Başakşehir, Türkiye merkezli üçüncü kulübümüz ve toplamda 18. ortağımız. Ortaklarımızın sayısı büyüdükçe, bu ortaklıkların genel ağ etkisi de artıyor. Bu, teknolojik yeniliklerin paylaşılması ve nihayetinde taraftarlar için daha iyi özelliklere sahip daha güçlü, çok yönlü bir ürünü beraberinde getirir ve bu da tüm ortak kulüplerimiz için gelirlerin artmasını sağlar" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Başakşehir'den dijital atılım

Başakşehir, Taraftar, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'den dijital atılım - Son Dakika Spor


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